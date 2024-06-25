В Дербенте проверили оказавшуюся ложной информацию о захвате заложников

Мэрия Дербента сообщила о ложной информации о захвате заложников

В Дербенте правоохранительные органы проверили информацию о захвате заложников, которая оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэрии города.

Отмечается, что людей якобы взяли в заложники вблизи ресторана «Хаял» на улице Пашабекова.

«Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает», — подчеркнули в мэрии.

Также МВД Дагестана проверило информацию о вооруженном человеке в Махачкале. От очевидца поступило сообщение о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека». На место было направлено несколько нарядов полиции, территорию оцепили, однако указанные сведения не подтвердились. В ведомстве уточнили, что план «Перехват» в городе не вводился.