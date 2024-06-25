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12:50, 25 июня 2024Экономика

В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов упали до 2,5 миллиарда евро

Фото: Unsplash

Санкции против российских алмазов обернулись для Европейского союза падением доходов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на внутренние документы ЕС.

В январе-апреле 2024 года Евросоюз заработал на экспорте драгоценных камней 2,5 миллиарда евро. Годом ранее этот показатель достигал 3,34 миллиарда. В основном просели поставки непромышленных алмазов. Они снизились на 791 килограмм.

Падение продаж объясняют 29-процентым снижением импорта — сам Европейский союз камни не добывает. Ввоз непромышленных алмазов снизился на 1065 килограммов, или на 890 миллионов евро. На Россию, против которой введены соответствующие санкции, пришлось около трети выпавшего объема. Кроме того, упали поставки из ОАЭ (на 303 килограмма), Канады (на 234 килограмма), Анголы (на 80 килограммов) и Китая (на 66 килограммов).

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В декабре 2023 года ЕС, в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, запретил прямой или косвенный импорт, покупку и передачу алмазов из России, в том числе если они идут транзитом через РФ или обработаны в третьих странах. С 1 января 2024 года прямой запрет распространили на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Но 24 июня ЕС разрешил ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Запрет распространяется на те камни, которые находились не в России либо были огранены или произведены вне ее пределов до вступления в силу соответствующих ограничений. Также разрешен импорт и экспорт ювелирных изделий в связи с проведением торговых выставок или реставрации украшений.

В феврале 2024 года снова стала покупать российские алмазы Бельгия. Она импортировала 25 килограммов стоимостью 197 тысяч евро, что стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля.

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