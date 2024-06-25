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17:16, 25 июня 2024Экономика

В Иране оценили влияние западных санкций на расчеты с Россией

Замглавы МИД Ирана Сафари: антироссийские санкции не повлияли на расчеты с РФ

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Санкции, введенные западными странами против России, не повлияли на структуру расчетов Ирана с РФ. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) ближневосточной страны Мехди Сафари. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время большая часть расчетов между Ираном и Россией проводится в национальных валютах. Сейчас значительная доля коммерческих транзакций между двумя странами осуществляются в риалах и рублях. «Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями», — резюмировал Сафари.

Новые ограничения против России Совет Европы утвердил в понедельник, 24 июня. Под санкции, в частности, попала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ.

СПФС является российским аналогом Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) и до недавнего времени использовалась для обмена финсообщениями как внутри страны, так и за ее пределами. СПФС, в частности, пользовались ряд банков из третьих стран. Как сообщало агентство Bloomberg, некоторые финансовые учреждения, которые работают с этой системой, уже получили предупреждения от властей стран «Большой семерки» и ЕС о рисках попасть под вторичные санкции.

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      Анатолий Акулов
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