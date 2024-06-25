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11:31, 25 июня 2024Россия

В Крыму ответили на угрозы Украины мирной жизни на полуострове

Сенатор Ковитиди: Украину нужно спасать от таких людей, как Подоляк

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вменяемый человек не может желать зла всем живущим на Крымском полуострове, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди в разговоре с «Абзацем».

Таким образом она ответила на высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который после террористического удара украинских войск по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

По словам сенатора, во всей России хотят, чтобы на Украине наступила мирная жизнь. Нормальный и адекватный человек не может высказывать таких пожеланий, как это сделал Подоляк, подчеркнула Ковитиди.

«Хотя бы по той причине, что на территории полуострова живет очень много национальностей, в том числе и этнические украинцы, и они были на этом пляже, куда прилетела ракета. Вменяемый человек не может желать зла всем живущим в Крыму. Украину надо спасать от таких опасных людей», — заявила сенатор.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что угроза Подоляка не останется без ответа. Он подчеркнул, что к ответу также будут призваны те, кто виновен в атаках на полуостров.

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