Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 25 июня 2024Экономика

В мире выросла привлекательность «внегосударственной валюты»

Nikkei: доходы от инвестиций в золото выросли в восемь раз

Фото: Umit Bektas / Reuters

С конца 2000-х годов уровень доходов от инвестиций в золото вырос в восемь раз. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei. Доходы от инвестиций в ценные бумаги на фондовом рынке США увеличились в шесть раз, а в целом по миру — лишь в два раза.

Ситуацию объясняют усилением глобальной инфляции и нестабильной геополитической ситуацией. Как следствие, доллар слабеет, а золото оказывается «внегосударственной валютой» — более привлекательной для долгосрочных вложений.

Есть прогнозы, что из-за снижения популярности доллара доля золота в мировых резервах продолжит расти в ближайшие пять лет. Почти 13 процентов стран с развитой экономикой собираются в 2025 году пополнить свои запасы золота. Кроме того, в 2023 году до 56 процентов выросло число государств с развитой экономикой, которые ждут уменьшения доли американской валюты в мировых резервах.

В начале мая выяснилось, что мировые центробанки в марте увеличили запасы золота на 15,7 тонны. Крупнейшим продавцом этого металла в первом месяце весны оказался Узбекистан, реализовавший 10,9 тонны. Основными покупателями стали Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн). Россия купила 3,1 тонны золота.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

      Замедленный бой оленей попал на видео

      Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

      В российском регионе сбили воздушный шар ВСУ

      В России сжегший заживо задержанного экс-глава угрозыска ушел из колонии на СВО

      В США назвали разговоры о снижении ставки преждевременными

      Tesla назвала стоимость своих роботов-гуманоидов

      Домохозяйкам назвали домашнее средство для чистки окон

      Премьер Эстонии станет главой евродипломатии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше