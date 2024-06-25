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12:34, 25 июня 2024Силовые структуры

В Росгвардии рассказали о пострадавших в боестолкновении в Дагестане сотрудниках

Росгвардия: в Дагестане погиб один сотрудник и еще четыре получили ранения

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одного сотрудника потеряла Росгвардия в ходе боестолкновения с террористами в Дагестане. Об этом рассказали «Ленте.ру» в ведомстве.

Еще четверо росгвардейцев пострадали во время перестрелки с бандитами.

Отдавший свою жизнь при выполнении служебного долга Рамазан Атциев из подразделения вневедомственной охраны одним из первых вступил в бой с террористами у Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Он получил несовместимое с жизнью ранение. У него остались жена и трое детей. Руководство Росгвардии окажет всю необходимую помощь его семье.

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      Любовь Ширижик
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