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13:44, 25 июня 2024Ценности

Ведущая «Дома-2» показала фигуру во время беременности и дала отпор хейтерам в сети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала фигуру в бикини во время беременности

Фото: @olgaorlova1311

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру во время беременности и дала отпор хейтерам в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что в феврале прошлого года 46-летняя знаменитость родила дочь Анну. Однако многие подписчики до сих пор не верят в то, что роды были естественными. В связи с этим телезвезда разместила в сторис снимок (в момент написания новости он был удален), на котором она позирует в бикини синего цвета, состоящем из бюстгальтера без бретелей и плавок с высокой посадкой.

«Я вот не понимаю, чего людям спокойно не спится? Все им покажи! Вот у меня даже был пост с этим фото. Неужели не видно, что живот настоящий?» — высказалась она.

В марте Ольга Орлова поделилась с подписчиками кадром из бани. Тогда на размещенном фото телезвезда предстала в черном раздельном купальнике.

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      Карина Черных
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