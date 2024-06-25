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12:41, 25 июня 2024Россия

Врачи нашли ботулизм у избитого в Петербурге мужчины

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге выявили первый случай заболевания ботулизмом

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге выявили первый случай заболевания ботулизмом. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, 25-летний горожанин съел готовый салат с консервированной фасолью во время поездки в Москву, а по возвращении в Петербург проявились первые симптомы заболевания. Однако самостоятельно обратиться в больницу он не успел — в тот же день мужчину избили на улице.

В больнице у пострадавшего диагностировали перелом скулы. При этом врачи обратили внимание на симптомы, не характерные для черепно-мозговых травм. «У него нарастала дыхательная недостаточность, мужчину перевели в реанимацию», — рассказал источник телеканала в медицинских кругах.

Затем россиянина доставили в Боткинскую больницу, где у него и обнаружили ботулизм.

Ранее стало известно о первом случае смерти заболевшего ботулизмом. Жертвой стал 21-летний студент из Костромы, который приехал в гости к бабушке в Нижний Новгород, где съел салат с некачественной фасолью. Спустя время у него ухудшилось зрение, а позже онемел язык и начались резкие боли в животе. Медики поместили молодого человека в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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