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13:20, 25 июня 2024Бывший СССР

ВСУ заявили о напряженной ситуации на северском направлении

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на северском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась напряженная ситуация на северском направлении в ЛНР из-за действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Генштаб ВСУ прокомментировал продвижение ВС России на нескольких участках фронта. В ведомстве сообщили о боях в районе Белогоровки и Выемки на северском направлении.

«Напряженная ситуация в районе Верхнекаменскогo, где сейчас идут четыре боевых столкновения», — заявили в украинском Генштабе. Также сообщается о приближении российских военных к Торецку в ДНР.

Ранее глава украинской Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин объявил об эвакуации Торецка из-за приближения ВС России. Он также указал на меры принудительной эвакуации из других населенных пунктов у линии фронта.

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      Алевтина Запольская
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