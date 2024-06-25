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21:43, 25 июня 2024Мир

Защита Ассанжа захотела подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки

Защита Ассанжа рассматривает подачу иска в ЕСПЧ или ООН за пытки в его отношении
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Tolga Akmen / London News Pictures via ZUMA / Global Look Press

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или в ООН за пытки в его отношении. Об этом рассказал адвокат журналиста Карлос Поведа, пишет РИА Новости.

«Может быть подан иск перед Европейским судом по правам человека или перед системой ООН, потому что были различные доклады о пытках, необоснованном задержании, об атаках на свободу слова, которые пережил Ассанж», — отметил он.

Карлос Поведа привел в пример выводы спецдокладчика ООН Нильса Мельцера. Он в 2022 году заявил, что процесс против Ассанжа является «политическим преследованием», которое выявило серьезные «системные сбои».

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, вылетел из тайского Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане. Отмечается, что там должны пройти заключительные судебные слушания с его последующим освобождением.

В свою очередь, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks.

Также сообщалось, что Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями на остров Сайпан, а оттуда в Австралию.

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      Марина Совина
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