Адвокаты США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

Guardian: адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет британская газета Guardian.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане.

С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.