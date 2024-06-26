Асад оценил инициативу Путина по Украине

Асад: инициатива Путина является реальной основой для урегулирования конфликта

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил инициативу российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство SANA.

«Президент аль-Асад высоко оценил мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным, и считает, что она представляет собой реальную основу для мирного урегулирования», — приводит агентство слова лидера страны на встрече со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

По его словам, отклонение западными странами предложения российского руководства означает, что эти государства будут нести ответственность за продолжение конфликта.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. Он сказал, что Москва прекратит огонь после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Украина должна официально уведомить об отказе вступления в НАТО.