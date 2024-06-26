Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боевых действий для экономии

Депутат Ткаченко: более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боевых действий

Более 100 тысяч украинцев вернулись в свои дома в зоне боевых действий, чтобы не платить за аренду жилья. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Ткаченко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, всего с начала 2024 года в зону боевых действий или на подконтрольные российским войскам территории для экономии приехали 100-130 тысяч человек, в основном — женщины, пенсионеры и, иногда, целые семьи. Депутат подчеркнул, что главной причиной этого стало отсутствие бесплатного жилья от государства с приемлемыми условиями проживания.

Ткаченко добавил, что часто жилье за 10-15 тысяч гривен (около 21-32 тысяч рублей) переселенцам сдают жители тыловых регионов страны, уехавшие за границу и получающие там компенсацию.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что армия страны отступает по всему восточному фронту из-за нехватки боеприпасов. Он также предрек серьезное давление Российской армии на различных направлениях фронта в ближайшие недели.