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02:22, 26 июня 2024Мир

Бориса Джонсона обвинили в гибели тысяч украинских солдат

Лидер партии Reform UK Фараж обвинил Джонсона в гибели тысяч украинских солдат
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ammar Awad / Reuters

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в гибели тысяч украинских солдат. Об этом пишет The Times.

Фараж заявил, что британский политик убедил президента Украины Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с Россией весной 2022 года. «Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. Учитывая, что боевые потери достигают до одного миллиона человек, мне кажется это необычным», — подчеркнул Фараж.

По его словам, украинской стороне придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий. Он считает, что на Украине «может не остаться молодых мужчин», если глава государства будет пытаться вернуть все территории, которые страна считает своими.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день. Он подчеркнул, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.

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      Марина Совина
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