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11:23, 26 июня 2024Забота о себе

Проблемы девушки со зрением оказались симптомом смертельно опасной болезни

Британка проигнорировала проблемы со зрением и умерла от рака глаза в 18 лет

Фото: engin akyurt / Unsplash

Внезапно появившиеся проблемы со зрением у жительницы Великобритании Эби Мари Дин оказались симптомом смертельно опасного вида рака. Ее историей заинтересовалось издание The Sun.

В 2021 году на тот момент 16-летняя девушка заметила, что ее зрение внезапно ухудшилось, она видела все размытым. Сначала девушка проигнорировала этот факт, однако зрение продолжило ухудшаться. Дин обратилась к врачу, который после ряда анализов диагностировал у нее меланому сосудистой оболочки глаза (хориоидеи).

Первоначально прогнозы онкологов были обнадеживающими: медики заверили, что после лучевой терапии шансы британки на выздоровление составят 96 процентов. Кроме того, они заявили, что ее ситуация некритичная и болезнь не требует срочного вмешательства.

Летом 2022 года пациентке удалили глаз, заменив его на стеклянный, но анализы показали, что рак за это время дал метастазы в легкие. Вскоре они распространились и на другие органы. В последние недели жизни Дин рак затронул практически все системы организма. «Мы доверились врачам, но лучше бы сразу удалили глаз дочери, чем спасли бы ей жизнь», — заявил отец девушки, посоветовав всем незамедлительно обращаться к врачу при первых настораживающих проблемах со здоровьем.

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