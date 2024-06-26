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05:59, 26 июня 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил сделку Ассанжа с США

Экс-сотрудник ЦРУ: сделка Ассанжа с США призвана защитить источники от раскрытия
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не «раскрывать источники» в суде. Об этом рассказал бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер в беседе с телеканалом ABC.

Задержку приговора Ассанжу Пфайффер объяснил «дипломатическими раздражителями» в Австралии и Великобритании. «Демократия, как мы все знаем, временами бывает грязной вещью», — подчеркнул он.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.

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      Юлия Мискевич
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