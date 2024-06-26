Информацию о резком подорожании туров в Турцию опровергли

Эксперт по туризму Котляр: цены на Турцию остались на уровне 2023 года

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр опровергла информацию о резком подорожании туров в Турцию летом 2024 года. Своими данными она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам специалиста, цены на Турцию остались на уровне 2023 года или стали ниже. В некоторых случаях в зависимости от отеля можно наблюдать повышение стоимости, но лишь на 15-20 процентов, заключила она.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.