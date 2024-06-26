Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 26 июня 2024Путешествия

Информацию о резком подорожании туров в Турцию опровергли

Эксперт по туризму Котляр: цены на Турцию остались на уровне 2023 года

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр опровергла информацию о резком подорожании туров в Турцию летом 2024 года. Своими данными она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам специалиста, цены на Турцию остались на уровне 2023 года или стали ниже. В некоторых случаях в зависимости от отеля можно наблюдать повышение стоимости, но лишь на 15-20 процентов, заключила она.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС. Он оказался полностью уничтожен

      Аренда одного вида квартир в России подорожала

      Пожилая женщина потеряла обе ноги из-за укусов насекомых

      Раскрыто отношение россиян к изменениям во внешности ради знакомств

      Россияне заявили о снижении мотивации летом

      Фетисов назвал цель дискриминации российских спортсменов

      Глава крымского города ушел в отставку

      Исполнительница популярного в сети хита попросила миллионы за корпоратив

      Раскрыты риски вступления Китая в войну на стороне России и Северной Кореи

      Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше