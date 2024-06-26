Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 26 июня 2024Экономика

Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

Актер Роман Курцын рассказал, что в начале карьеры он месяц жил на вокзале

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Известный российский актер Роман Курцын рассказал, что в начале своей карьеры он месяц жил на вокзале. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для YouTube-канала «вМесте».

По словам артиста, в тот момент у него не было денег на съемное жилье. И тогда он познакомился с охраной Ярославского вокзала и на месяц поселился там, параллельно снимаясь в сериале «Меч», где Курцын исполнял одну из главных ролей.

«Мизерная ставка, как массовка. То есть я снимался за съемочный день, как снималась массовка. В первый месяц, потому что нам в конце месяца платили деньги, я приехал на Ярославский вокзал, познакомился с охраной и возвращался туда каждый вечер. И они уже знали меня, [называли] типа: "Ромыч! Артист!"» — рассказал Курцын.

Актер отметил, что его дни тогда проходили одинаково: он приезжал в павильон ВДНХ, где проходили съемки, за час до приезда съемочной группы, «мылся» в раковине, выходил на площадку, а затем возвращался на вокзал, чтобы поспать на сумке.

«Первый месяц я приезжал, спал не сумке, приезжал в павильон на ВДНХ, в котором снимали сериал "Меч". Там была раковина маленькая. Я мыл там ноги, мыл другие части тела, приезжал за час до съемочной группы, приводил себя в порядок и шел в кадр. Заканчивалась смена, я уезжал на вокзал, спал, приезжал. И так было на протяжении месяца», — сообщил он.

В заключение Курцын признался, что в непростой период жизни его переполняло чувство «невероятной благодарности».

Ранее похожей историей поделился рэпер Птаха.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      По Крымскому мосту временно перекрывали движение

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше