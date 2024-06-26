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18:52, 26 июня 2024Россия

Извинения братьев дагестанского террориста сняли на видео

Братья устроившего теракт в Дагестане Омарова попросили прощения у семей жертв

Братья устроившего теракт в Дагестане 23 июня Османа Омарова попросили прощения у семей жертв и пострадавших. Кадры с извинениями Омаровых публикует Telegram-канал «Спросите у Расула».

На выложенном видео мужчины стоят, потупив взоры. Один из них произносит речь от лица всех родственников Омарова.

«Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим прошения у всех пострадавших за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха простите нас», — заявил один из братьев Османа.

Ранее очевидец рассказал о перестрелке дагестанских террористов с полицией и сообщил, что прятал жителей города у себя дома.

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23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

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      Марк Леонов
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