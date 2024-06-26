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16:05, 26 июня 2024Из жизни

Король Великобритании пошутил про покемонов перед японским императором

Король Великобритании Карл III пошутил про покемонов перед японским императором

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Король Великобритании Карл III вспомнил о неудавшейся рыбалке и пошутил про покемонов во время торжественного приема императора и императрицы Японии. Об этом пишет Daily Mail.

Император Нарухито и императрица Масако прибыли в Великобританию с государственным визитом, который откладывали с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для них в бальном зале Букингемского дворца был организован пышный банкет. Карл III поприветствовал гостей на японском языке и во вступительной речи рассказал о давнем партнерстве островных государств. Нарухито подтвердил слова Карла III и чокнулся с ним бокалами.

Во время банкета король упоминал в юмористическом ключе персонажей японских мультфильмов Hello Kitty и Pokemon. Он вспомнил, как когда-то отправился с императором на рыбалку нахлыстом.

Мне жаль сообщать, но мне не везло в последних попытках порыбачить. Знаменитая фраза из Pokemon «поймать их всех» может найти отклик у моих внуков, но для меня она звучит, пожалуй, амбициозно!

Карл IIIкороль Великобритании

Гостей угостили шотландскими лангустинами с огурцами и муссом из базилика и запеченным филе корнуольской рыбы тюрбо с маслом с травами. Им также предложили салат из зеленой фасоли и перепелиных яиц и крокеты из шпината и картофеля. На десерт приготовили персиковое мороженое.

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На приеме также присутствовали премьер-министр Великобритании Риши Сунак с женой, лидер либерал-демократов Эд Дейви, композитор Эндрю Ллойд Уэббер и герцогиня Эдинбургская — супруга младшего сына Елизаветы II.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил про гиен во время пленарного заседания ПМЭФ. Таким образом он отказался от предложения лидера Зимбабве.

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      Юлия Юткина
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