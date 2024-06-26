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07:15, 26 июня 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Смоленскую область

МО РФ: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Смоленской областью

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Утром в среду, 26 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Смоленскую область беспилотниками самолетного типа. Такие подробности о попытке атаки приводит Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытку атаки Украины удалось пресечь средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как сообщал ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин, целью беспилотников ВСУ были военные объекты в регионе. Глава региона обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения — о них надо сообщать экстренным службам.

До этого Смоленская область попадала под удар ВСУ в апреле. Тогда семь беспилотников пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. В результате у нефтебазы в Ярцевском районе региона загорелся нежилой дом

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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