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11:40, 26 июня 2024Мир

Минздрав США добился отмены ограничений для смены пола у подростков

NYT: Минздрав США добился отмены ограничений по возрасту для смены пола

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Чиновники Министерства здравоохранения США добились, чтобы Всемирная профессиональная ассоциация по здоровью трансгендеров (WPATH) убрала минимальные ограничения по возрасту для проведения операций из руководящих документов. Об этом со ссылкой на документы сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что изначально в проекте рекомендаций Минздрава по отмене некоторых ограничений WPATH предлагалось снизить минимальный возраст для гормонального лечения до 14 лет, до 15 лет — для мастэктомии и до 17 лет — для операций на половых органах или гистерэктомии, однако в финальной версии документа какие-либо ограничения для подростков упомянуты не были.

Ранее парламент Швеции принял закон, которые разрешает несовершеннолетним юридически сменить пол без проведения операции. Новый закон упрощает смену пола «лицам, ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». В настоящее время в Швеции желающий сменить пол должен быть совершеннолетним, а также пройти медицинское обследование и получить разрешение юридического совета Социального управления.

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      Виктория Кондратьева
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