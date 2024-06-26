На популярном курорте Европы туристов предупредили о «нулевом терпении» к пьянству

Daily Star: в Испании туристов предупредили о «нулевом терпении» к пьянству

Власти Магалуфа, Испания, предупредили туристов о «нулевом терпении» к пьянству и попросили проявить уважение к местным жителям. Об этом сообщает Daily Star.

Глава одного из округов популярного курорта Европы Хуан Антонио Аменгуаль заявил, что иностранцы должны вести себя так же, как ведут себя в своих родных странах. В том числе отдыхающих попросили заботиться об окружающей среде.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Отдыхающих обидело, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.