На Западе заявили о напряжении Си Цзиньпина из-за сближения России и КНДР

FT: Си Цзиньпин испытывает напряжение из-за сближения России и КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин испытывает напряжение и с опаской наблюдает за сближением России и Северной Кореи. Об этом сообщает The Financial Times.

«Си Цзиньпин уже несколько месяцев с опаской наблюдает за сближением двух важных, хотя и непростых партнеров. Публично Китай воздерживается от какой-либо критики, но признаки дискомфорта нарастают», — отмечает издание.

Авторы материала добавили, что беспокойство Си Цзиньпина объясняется тем, что углубление связей лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным может «усилить чувство независимости Пхеньяна от Пекина».

19 июня в ходе своего визита в Северную Корею Путин подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.