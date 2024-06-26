Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

Военэксперт Леонков: диалог Белоусова с Остином мог состояться из-за испуга США

Диалог нового министра обороны России Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином мог состояться из-за испуга США, связанного с возможным ответом Москвы на удар по Севастополю. Эту возможную причину беседы Белоусова и Остина назвал военный эксперт Алексей Леонков, его слова приводят «Известия».

По мнению эксперта, инициатором телефонного разговора стали именно США, так как Вашингтон не хочет прямой конфронтации с Москвой.

«Угроза или ответ [России] могут лежать в военном плане. США, видимо, решили в качестве профилактической меры организовать вот этот диалог и обсудить наиболее острые противоречия между Москвой и Вашингтоном», — порассуждал военэксперт Леонков.

О первом телефонном разговоре Белоусова с Остином стало известно ранее — в ночь с 25 на 26 июня.

23 июня Вооруженные силы Украины выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали более 150 человек. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.