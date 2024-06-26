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14:16, 26 июня 2024Экономика

Названы российские регионы с самым доступным жильем

Ненецкий АО и Магаданская область стали регионами с самым доступным жильем
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Крылов / РИА Новости

Ненецкий автономный округ (АО) и Магаданская область заняли первое место по доступности жилья среди российских регионов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Агентство оценило, сколько лет семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой по региону сможет накопить на квартиру площадью 60 «квадратов» в ценах на май, если будет ежемесячно откладывать свободные средства, остающиеся после вычета прожиточного минимума. Предполагается, что для достижение цели семья использует накопленные депозиты.

В Ненецком АО, Магаданской области, Ямало-Ненецком АО, Мурманской области и Ханты-Мансийском АО накопить на квартиру можно менее чем за три года. Больше всего времени на откладывание средств придется потратить жителям Севастополя — более 12 лет. В конце рейтинга также оказались Республики Крым (11 лет) и Дагестан (10 лет), а также Чеченская Республика (10 лет).

Отмечается, что в большинстве регионов (82) доступность жилья выросла. Недвижимость стало проще купить на фоне положительной динамики зарплат и процентных ставок по депозитам, которые смогли немного нивелировать продолжающийся рост цен на жилье.

Ранее россиянам назвали город с самым дорогим жильем на сутки. Им оказался Санкт-Петербург.

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      Александра Качан
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