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15:14, 26 июня 2024Экономика

На ремонт Нижегородского НПЗ после атаки дрона потратили три месяца

Reuters: установка Нижегородского НПЗ начала работу после атаки дрона 12 марта

Фото: asharkyu / Shutterstock / Fotodom

Установка АВТ-6 по первичной переработке нефти на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» возобновила переработку нефти, прерванную после атаки дрона 12 марта. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли сообщает Reuters.

Таким образом, на ремонт потратили более трех месяцев. В пресс-службе НПЗ не смогли подтвердить информацию, предложив обратиться за комментарием в головной офис. По оценкам агентства, в настоящее время установка работает на 60 процентов мощности, перерабатывая 15,8 тысячи тонн нефти в сутки.

Ранее стало известно, что по итогам первых 18 дней июня среднесуточный выпуск высокооктанового бензина в России отстал на 7,2 процента от плана Минэнерго. Запасы топлива на НПЗ за это время упали на 2,7 процента.

До этого сообщалось, что восстановление экспорта бензина происходит медленнее, чем предполагалось. В мае поставки достигли 5,5 тысячи тонн в сутки, в январе они составляли 16,6 тысячи, а в феврале — 14,9 тысячи.

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      Платон Щукин
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