Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения журналистке Кеворковой

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения 65-летней журналистке Надежде Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу защитников оставили без удовлетворения. Суд признал законным заключение журналистки под стражу.

Кеворкову арестовали 7 мая. Ей вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. По данным адвоката журналистки, причиной стали ее посты в Telegram-канале: один из них был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю, второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Кеворкова не признала вину.