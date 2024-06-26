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14:21, 26 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения журналистке Кеворковой
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения 65-летней журналистке Надежде Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу защитников оставили без удовлетворения. Суд признал законным заключение журналистки под стражу.

Кеворкову арестовали 7 мая. Ей вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. По данным адвоката журналистки, причиной стали ее посты в Telegram-канале: один из них был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю, второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Кеворкова не признала вину.

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      Илона Палей
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