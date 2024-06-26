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14:30, 26 июня 2024Мир

Освобождение Ассанжа назвали жестом доброй воли Байдена

Политолог Войко: освобождение Ассанжа должно было сработать на имидж Байдена

Фото: Edgar Su / Reuters

Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа должно было стать жестом доброй воли президента США Джо Байдена и сработать на его имидж. Об этом заявила доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко, сообщает «360».

По словам политолога, всей правды общественность не узнает, но в освобождении Ассанжа просматривается предвыборный интерес команды действующего американского лидера. Она отметила, что Байден за полтора года заработал не самую выгодную предвыборную репутацию из-за ситуации на Украине и Ближнем Востоке, а также из-за скандала с его сыном Хантером.

«На этом фоне возникла потребность показать Байдена как милующего политика, который способен на жесты доброй воли», — подчеркнула Войко.

Ранее Ассанж сообщалось, что вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено.

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      Семен Александров
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