Парень искупался в море и обнаружил бутылку с необычным содержимым

Пользователь Reddit c ником No-Championship-1073 показал на портале необычную находку, которую он обнаружил во время купания в море. В комментариях читатели предположили, что парень столкнулся с колдовством.

Автор поста рассказал, что во время купания в Эгейском море в Турции нашел два сосуда. Один из них был окрашен в темно-красный цвет, другой — в зеленый. В одном из них он нашел записку голубого цвета с фотографиями незнакомых людей и надписями на арабском языке. На ее обратной стороне был изображен неизвестный символ. Также в зеленой бутылке парень увидел зубчик чеснока и упаковку гвоздей.

Один из комментаторов объяснил пользователю, что такой набор предметов используется, чтобы совершить колдовство. «Чаще всего к этому колдовству прибегают, чтобы отомстить, в том числе неверному партнеру. Также его совершают, чтобы кто-либо не мог иметь детей», — написал он. Кто-то также предположил, что на людей, изображенный на фотографиях на записке, наложили проклятье. Автору поста посоветовали сжечь находку.

Другие же пользователи сочли, что парень может просто выкинуть бутылки, обнаруженные в море. «Скорее всего, в бутылке красного цвета — кровь животных. Предлагаю тебе выкинуть эту штуку в помойку. С тобой не случится ничего страшного. Некоторые предложили тебе сжечь это. Не будь таким не далеким — не верь в этот абсурд», — высказался еще один комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале необычные тайники, найденные им на всей территории города. Комментаторы заявили, что обнаруженное парнем напоминает алтари.