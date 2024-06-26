Пассажирка самолета уличила попутчика в неверности жене и сняла его на видео

Пассажирка самолета уличила попутчика в неверности жене, сняла его на видео и получила поддержку среди пользователей сети. Ролик она опубликовала на своей странице в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Автор вирусного видео Кэролайн Ренед рассказала, что перед вылетом она стала свидетельницей знакомства девушки по имени Кэти с неизвестным мужчиной с обручальным кольцом в баре аэропорта. Уже в самолете они сидели рядом и флиртовали.

«Если это ваш муж, который летит рейсом 2140 авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, он, вероятно, останется сегодня вечером с Кэти. Они познакомились в баре аэропорта и с тех пор не отходили друг от друга», — пояснила в своем ролике бдительная путешественница.

По словам Ренед, герой видео убедил Кэти сменить место, чтобы провести полет рядом с ней. Пассажирка также призналась, что она слышала, как мужчина уверял новую знакомую, что он серфер и президент компании. «Я бы не узнала, что он женат, если бы он не носил обручальное кольцо», — пояснила автор.

Видео посмотрело более 28 миллионов человек. Многие из пользователей сети поддержали решение Ренед выложить запись в интернет. «Как женщина, муж которой изменял в течение долгого времени и в процессе развода, я бы хотела, чтобы кто-нибудь сделал подобное для меня», «Мужчины нигде не в безопасности, и я поддерживаю это», — написали юзеры.

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