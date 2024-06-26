Сербия покидает турнир, Мбаппе забил первый гол, на трибунах подняли российские флаги: как прошел 12-й день Евро-2024

Сборная Дании сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Дании сыграет с командой Германии в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Матч Германии и Дании состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы датчане сыграли вничью с сербами, завершив тур на втором месте квартета C. Таким образом, на старте плей-офф Дания встретится со сборной Германии, занявшей первое место в группе A.

Игроки сборной Дании Фото: Antonio Calanni / AP

Сборная Сербии вылетела с Евро после ничьей с датчанами

В матче с Данией сборной Сербии нужна была только победа. Но встреча, прошедшая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась безголевой ничьей.

Команды начали матч осторожно, первый голевой момент в середине первого тайма создали датчане: Кристиан Эриксен опасно пробил низом, но вратарь сербов Предраг Райкович отразил удар. Затем мяч все же побывал в сетке его ворот, но гол отменили — после подачи углового форвард Дании Йонас Винд нарушил против голкипера правила.

В перерыве главный тренер сербов Драган Стойкович сделал две замены, выпустив на поле Луку Йовича и Душана Тадича. Команда заиграла активнее и даже забила гол, который тоже отменили — после прострела Тадича Йоаким Андерсен отправил мяч в свои ворота, но перед пасом хавбек сербов оказался в офсайде.

До финального свистка счет не изменился. Сербы набрали лишь два очка в трех матчах, завершили групповой этап на четвертом месте в группе и покинули Евро.

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович Фото: Antonio Calanni / AP

Российские болельщики вывесили триколоры на трибунах

На матче с датчанами присутствовали российские болельщики, решившие поддержать сборную Сербии. Они пронесли на арену триколоры и вывесили их на трибуне во время матча. На одном из флагов было написано «Москва».

Применили ли в отношении фанатов какие-то санкции — не сообщается.

20 июня российских болельщиков отказались пускать на матч второго тура группового этапа Евро между Сербией и Словенией. Сотрудники службы безопасности стадиона объяснили, что фанаты несут на игру флаг страны, не принимающей участие в матче. Россияне отправились к другому входу на арену, перевернули триколоры и прошли внутрь, так как их приняли за сербов.

До матча сербские фанаты устроили столкновения с полицией

Перед матчем с датчанами сербские болельщики устроили беспорядки на улицах Мюнхена. Они пели песни и жгли файеры, чем привлекли внимание полиции. Столкнувшись с полицейскими, они начали скандировать в их адрес оскорбительные кричалки.

Затем фанаты принялись бросать в правоохранителей бутылками, те в ответ применили перцовые баллончики. Один из сербских болельщиков был задержан, но другие фанаты смогли его отбить. Впоследствии полиция взяла ситуацию под контроль.

Фанаты сборной Сербии Фото: Ariel Schalit / AP

Помимо датчан, из группы С в плей-офф вышли Англия и Словения

В параллельном матче группы С встречались сборные Англии и Словении. Их игра также получилась безголевой.

Команду Гарета Саутгейта критиковали за неубедительную игру и слабую результативность. Несмотря на не самый зрелищный стиль, англичане вышли в плей-офф с первого места в группе.

Даже несмотря на положительный результат группового этапа, критика в адрес сборной Англии не утихает.

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Словенцы финишировали третьими и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы. И если Словения в этот вечер праздновала, то хорваты грустили: после нулевой ничьей англичан и словенцев сборная Хорватии лишилась шансов на продолжение борьбы.

Мбаппе вернулся в стартовый состав французов и забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся на поле. До матча с Польшей главный тренер Дидье Дешам объявил стартовый состав, в котором оказался и Мбаппе.

Форвард остался на скамейке запасных в матче второго тура с Нидерландами. В стартовом матче с Австрией Мбаппе пошел в верховую борьбу, столкнулся с игроком соперника и сломал нос. Звезду сборной Франции госпитализировали, врачи даже допускали возможность операции, но в итоге ее удалось избежать.

Мбаппе вернулся на поле в матче с поляками и наконец забил на чемпионате Европы. На 56-й минуте он реализовал пенальти. Это второй чемпионат Европы для форварда французов. В 2020-м он провел на турнире четыре матча, в которых не отметился забитыми мячами.

Килиан Мбаппе Фото: Hassan Ammar / AP

Радость Мбаппе омрачил Роберт Левандовски. На 79-й минуте нападающий сборной Польши также забил с одиннадцатиметрового, установив окончательный счет в матче — 1:1. Несмотря на ничью, французы вышли в плей-офф, а поляки завершили выступление на турнире.

Сборная Австрии сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места в группе

Французы вышли в плей-офф, но оказались в группе лишь вторыми. Первая строчка в квартете осталась за сборной Австрии, которая обыграла команду Нидерландов на финише группового этапа.

Встреча состоялась на «Олимпиаштадионе» в Берлине и получилась одной из самых результативных на нынешнем Евро — 3:2 в пользу австрийцев. На шестой минуте автоголом отметился нападающий команды Нидерландов Дониэлл Мален.

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На 47-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. Через 12 минут Романо Шмид вновь вывел Австрию вперед, но вскоре Мемфис Депай восстановил равенство. Победный мяч на 80-й минуте забил Марсель Забитцер.

Австрийцы с шестью очками заняли первое место в таблице, французы — вторые с пятью очками. Нидерланды, несмотря на поражение, тоже вышли в плей-офф — они набрали четыре очка и оказались в числе лучших команд, занявших третье место в группе.