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07:01, 26 июня 2024Ценности

Плюс-сайз-модель в бикини снялась в рекламе косметики

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в бикини снялась в рекламе косметики Revlon

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в откровенной рекламе бренда косметики Revlon. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица позировала перед фотографом в черно-белом бикини в сочетании с юбкой. Так, на одном из кадров ее запечатлели у бассейна с блеском для губ в руках, а на другом знаменитость стояла на борту яхты. Волосы Грэм были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

В апреле Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Тогда модель поделилась кадрами, на которых она запечатлена в вельветовом мини-платье. Поклонники заметили на бедрах манекенщицы целлюлит и принялись писать комплименты

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      Майя Пономаренко
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