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10:52, 26 июня 2024Силовые структуры

По факту поражения электрическим током российского рабочего возбудили уголовное дело

На Сахалине следователи возбудили дело после смерти рабочего из-за удара током

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело по факту поражения электрическим током 24-летнего работника «Электросервиса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 143 («Нарушение требований охраны труда») УК РФ.

По версии следствия, 13 июня электрик пришел ремонтировать поврежденную кабельную линию на трансформаторной подстанции. Там он получил ожог 2-3 степени, несовместимый с жизнью.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту отравления трех рабочих в канализации в поселке Ровеньки Белгородской области.

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