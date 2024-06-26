Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:43, 26 июня 2024Культура

Пригожин отреагировал на санкции ЕС против SHAMAN и Гагариной

Продюсер Пригожин назвал безобразными санкции ЕС против SHAMAN и Гагариной

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на санкции Европейского союза (ЕС) против исполнителей SHAMAN (Ярослава Дронова) и Полины Гагариной. Его слова приводит издание «Абзац».

Медиаменеджер назвал безобразными ограничения, введенные против российских артистов. Он отметил, что это нарушает основные принципы демократии. Пригожин также подчеркнул, что ни Гагарина, ни Дронов и так бы не поехали с выступлениями в недружественные страны.

«Сегодня все попадают под пресс. На Западе уже запрещали Чайковского, наш гимн, спортсменов. Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — заключил продюсер.

В 14-м пакете санкций ЕС против России были расширены персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной и Дронова, из деятелей культуры в санкционном списке также оказался актер Иван Охлобыстин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше