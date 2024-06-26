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07:23, 26 июня 2024Силовые структуры

Пьяный российский военный без водительских прав попал в ДТП и получил 6,5 года колонии

В Забайкалье военного осудили на 6,5 года за пьяное ДТП со смертельным исходом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкалье приговорил к 6,5 года лишения свободы военнослужащего Николая Соснина, попавшего в ДТП и оставившего место аварии. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, пьяный военный без водительских прав ехал на «Тойоте Королла Аксио» в поселок Целинный Краснокаменского района. Он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с линией электропередач. Осужденный оставил место происшествия. Отмечается, что пассажир автомобиля не выжил.

Соснин будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Дмитрия Сона за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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