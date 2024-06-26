Раскрыты риски вступления Китая в войну на стороне России и Северной Кореи

FT: если КНДР будет втянута в войну на стороне России, Китай будет обязан помочь

В случае, если КНДР вступит в войну на стороне России по новому договору «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве», Китай будет обязан помочь по аналогичному договору между Пекином и Пхеньяном, подписанным в 1961 году. Об этом со ссылкой на профессора и заместителя декана Института международных исследований при Фуданьском университете в Шанхае Шэнь Динли сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Если Пхеньян в соответствии с договором окажется втянутым в одну из российских войн — например, на Украине — враги Москвы смогут нанести удар по Северной Корее. Это, в свою очередь, может привести в действие договор о взаимной обороне Пекина и Пхеньяна, что поставит Китай в затруднительное положение», — говорится в публикации.

Профессор Шэнь Динли также констатировал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, подписав соответствующий договор с российским президентом Владимиром Путиным, «без особой необходимости поставил Китай в очень опасную ситуацию», на которую Пекину нужно будет реагировать.