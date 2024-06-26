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13:47, 26 июня 2024Культура

Роман Лепса с 18-летней девушкой объяснили

Певица Калашникова заявила, что 18-летняя невеста Лепса очарована артистом
Аврора и Григорий Лепс

Аврора и Григорий Лепс. Кадр: @gvleps

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, очарована артистом. Об этом рассказала певица Анна Калашникова, ее слова приводит MK.RU.

Отвечая на вопрос о том, зачем 18-летней Кибе нужны отношения с Лепсом, певица отметила, что ровесники девушки не ухаживают так, как «мужчины в возрасте».

«Золотая молодежь проматывает все деньги в клубах. А тут она получает такие букеты роз от Лепса (в среднем они стоят от 40 до 100 тысяч рублей), бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей. Конечно, после таких ухаживаний юной девочке легко голову потерять», — сказала она.

Ранее Калашникова оценила влияние 18-летней невесты на Лепса.

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      Варвара Кошечкина
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