Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер перечислил несколько продуктов, которые опасно есть летом. Его слова приводит издание «360».
Прежде всего Фарбер предостерег россиян от употребления летом сырой рыбы и блюд из нее. По его словам, не прошедшие термическую обработку продукты в жару могут быстро испортиться, особенно без надлежащего соблюдения условий хранения. Опасность могут представлять также суши, роллы и другие блюда японской кухни, предупредил врач.
При первых признаках отравления гастроэнтеролог посоветовал не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Типичными клиническими проявлениями отравления Фврбер назвал тошноту, рвоту, понос, в некоторых случаях — повышение температуры. В домашних условиях до приезда врача можно только пить побольше жидкости, добавил врач.
Ранее врач-эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила об опасных из-за ботулизма продуктах. К ним она причислила любые консервированные овощи и грибы, а также вяленые или копченые мясные изделия.