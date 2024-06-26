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19:32, 26 июня 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

Гастроэнтеролог Андрей Фарбер предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу

Фото: AntAlexStudio / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер перечислил несколько продуктов, которые опасно есть летом. Его слова приводит издание «360».

Прежде всего Фарбер предостерег россиян от употребления летом сырой рыбы и блюд из нее. По его словам, не прошедшие термическую обработку продукты в жару могут быстро испортиться, особенно без надлежащего соблюдения условий хранения. Опасность могут представлять также суши, роллы и другие блюда японской кухни, предупредил врач.

При первых признаках отравления гастроэнтеролог посоветовал не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Типичными клиническими проявлениями отравления Фврбер назвал тошноту, рвоту, понос, в некоторых случаях — повышение температуры. В домашних условиях до приезда врача можно только пить побольше жидкости, добавил врач.

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Ранее врач-эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила об опасных из-за ботулизма продуктах. К ним она причислила любые консервированные овощи и грибы, а также вяленые или копченые мясные изделия.

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      Наталья Обрядина
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