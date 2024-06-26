Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж из-за санкций США

АТОР: туры за рубеж подорожали на 2–3 процента из-за санкций против Мосбиржи

Российских туристов предупредили о подорожании туров за рубеж из-за санкций США против Мосбиржи. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Так, вице-президент АТОР и генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов отметил, что путевки за границу прибавят в цене два-три процента. Однако, по его словам, соотечественники этого не заметят, пока сохраняется тенденция укрепления рубля.

«Произошло временное усиление рубля, но, скорее всего, скоро он вернется к прежним значениям», — добавил эксперт. В целом специалист прогнозирует, что летний сезон 2024 года будет похож на прошлогодний.

Ранее туристы начали отменять туры в Дагестан после серии терактов в регионе. Продажи путевок снизились на 5-10 процентов.