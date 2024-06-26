Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:09, 26 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж из-за санкций США

АТОР: туры за рубеж подорожали на 2–3 процента из-за санкций против Мосбиржи
СюжетСанкции против России:

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российских туристов предупредили о подорожании туров за рубеж из-за санкций США против Мосбиржи. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Так, вице-президент АТОР и генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов отметил, что путевки за границу прибавят в цене два-три процента. Однако, по его словам, соотечественники этого не заметят, пока сохраняется тенденция укрепления рубля.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

«Произошло временное усиление рубля, но, скорее всего, скоро он вернется к прежним значениям», — добавил эксперт. В целом специалист прогнозирует, что летний сезон 2024 года будет похож на прошлогодний.

Ранее туристы начали отменять туры в Дагестан после серии терактов в регионе. Продажи путевок снизились на 5-10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Россиянин скрыл план знакомых совершить теракт и был осужден

      Раскрыт отмененный складной смартфон Microsoft

      Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж из-за санкций США

      ЦБ призвал «пробовать все» для решения проблемы переводов за границу

      Россиянам раскрыли метод борьбы с шумными соседями

      Россия увеличила поставки одного мясного продукта

      В России рассказали об ответе на атаку на Севастополь при участии США

      В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

      Героя России Магасумова осудили за выстрел в жительницу Луганска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше