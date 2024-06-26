Россиянам назвали неочевидный признак рака

Врач Мясников заявил, что признаком рака может быть нарушение глотания

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный симптом онкологического заболевания. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что признаком рака может быть нарушение глотания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что затрудненное глотание может быть симптомом рака пищевода. «Когда моей маме (Ольге Мясниковой — прим. «Ленты.ру») было 92 года, она сама доктор, она говорила: "Тебе все вопросы задают, я тебе тоже задам вопрос: доктор Мясников, а почему я глотаю и мне неприятно?". Я как сейчас помню, как я похолодел, потому что есть ключевые слова, после которых дальше ничего говорить не надо», — вспомнил медик.

По его словам, через год матери врача, Ольги Мясниковой не стало. «У нее нашли аденокарциному, к сожалению так», — отметил врач.

Ранее Мясников заявил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. По словам медика, такую кисту необходимо удалять.