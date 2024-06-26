Россиянам раскрыли способ сэкономить на покупке жилья

Эксперт Арцибашева: покупка жилья на стадии котлована поможет сэкономить до 40 %

Покупка строящегося жилья на стадии котлована поможет сэкономить от 20 до 40 процентов. Способ сократить траты раскрыла коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева, пишет «Газета.ru».

C мнением эксперта согласен и управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По данным специалиста, в Москве в премиальном сегменте средняя стоимость одного квадратного метра на начальной стадии строительства достигает 636 тысяч рублей, тогда как в среднем по сегменту «квадрат» стоит 691 тысячу рублей.

В массовом сегменте «квадрат» на стадии котлована обойдется в 343 тысячи рублей, а средняя его стоимость по всему массиву предложения достигает 346 тысяч рублей. В бизнес-классе квадратный метр на начальной стадии строительства будет стоить в среднем 448 тысяч рублей. Средняя стоимость квадратного метра по всему сегменту достигает 458 тысяч рублей.

Ранее эксперты посоветовали россиянам забыть о доступной ипотеке как минимум на полтора года.