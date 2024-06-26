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14:12, 26 июня 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли влияние теплового стресса на органы

Врач Авербах: в жару тепловой стресс вряд ли может вызвать отказ органов

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Ученые из США сообщили, что тепловой стресс может привести к отказу органов. В беседе с Пятым каналом врач-терапевт Лев Авербах раскрыл влияние жары на состояние человека.

По его словам, в период жаркого лета мозг хуже «питается», из-за чего у человека падает давление. При этом полученный тепловой стресс вряд ли может стать причиной отказа органов, поскольку оказываемое им влияние имеет временный эффект.

«При всех состояниях, которые я перечислил, — их очень много: и эпилепсия, и диабет, ну имеется в виду диабетической комы. И бокс, и обморок, и отравление может быть какого-то токсического действия. Все отключается и тепловой удар, в том числе, он же солнечный», — объяснил специалист.

Терапевт добавил, что после солнечного удара человек не сразу может прийти в сознание. Он призвал защитить себя от перегрева, который может угрожать как на улице под открытым солнцем, так и в непроветриваемой, душной квартире. Авербах порекомендовал создавать дома сквозняк, а также спасаться от жары частыми обтираниями и обильным количеством питья.

Ранее автоэксперт Иван Криволуцкий предупредил россиян о риске воспламенения автомобиля в жару. По его словам, это может произойти из-за протечки топлива.

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      Наталья Анисеева
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