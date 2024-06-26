Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 26 июня 2024Путешествия

Россиянин поехал на отдых в Сочи и был задержан за экстремизм

МВД: турист из Москвы получил семь суток ареста за экстремистские лозунги в Сочи

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Турист из Москвы поехал на отдых в Сочи и был задержан за скандирование экстремистских лозунгов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным источника, 31-летний россиянин выкрикивал запрещенные фразы у отеля в поселке Красная Поляна. Прохожие сообщили об этом в полицию. Правоохранители прибыли на место, задержали нарушителя и доставили его в отдел для проверки.

Уточняется, что против москвича составили протоколы об административных правонарушениях. По решению суда он получил семь суток ареста. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее полуголые туристы прошлись по Сочи и вызвали гнев со стороны местных жителей. На размещенных в сети кадрах запечатлены женщины в откровенной одежде.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

      Врач объяснила опасность привычки детей сосать палец

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

      В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

      Захарова назвала Украину пунктом меню на столе Запада

      Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

      Косатки стали чаще есть акул

      Лавров заявил о планах собрать формат РИК

      В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше