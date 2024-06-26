Россиянин поехал на отдых в Сочи и был задержан за экстремизм

МВД: турист из Москвы получил семь суток ареста за экстремистские лозунги в Сочи

Турист из Москвы поехал на отдых в Сочи и был задержан за скандирование экстремистских лозунгов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным источника, 31-летний россиянин выкрикивал запрещенные фразы у отеля в поселке Красная Поляна. Прохожие сообщили об этом в полицию. Правоохранители прибыли на место, задержали нарушителя и доставили его в отдел для проверки.

Уточняется, что против москвича составили протоколы об административных правонарушениях. По решению суда он получил семь суток ареста. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее полуголые туристы прошлись по Сочи и вызвали гнев со стороны местных жителей. На размещенных в сети кадрах запечатлены женщины в откровенной одежде.

