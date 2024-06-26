Россиянка описала поход в баню в Японии фразой «подхватить грибок — нечего делать»

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и сходила в местную общественную баню — онсэн. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Подхватить в японских онсэнах грибок или вирус папилломы человека — нечего делать, все ходят босиком, влажность высокая, среда идеальная. Один факт, что в Японии много врачей-подологов, занимающихся заболеваниями стоп и ногтевых пластин, уже о многом говорит», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница также посоветовала другим туристам, которые хотят посетить японские онсэны, взять с собой тапочки.

Кроме того, блогерша пожаловалась на большое количество крыс в Японии. По ее словам, в этой стране Азии принято оставлять мешки с мусором прямо на улицах.

«О какой чистоте страны идет речь, когда гуляешь по центру и видишь жирных крыс, грызущих пакеты зубами, и птиц, помогающих это все разносить по сторонам?» — задалась вопросом автор публикации.

Ранее жительница Казахстана побывала в Японии и была шокирована стоимостью продуктов в местных супермаркетах. Она отметила, что «с такими ценами можно разориться».

