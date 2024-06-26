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08:44, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

В Чите будут судить женщину, откусившую часть губы посетительнице ночного клуба

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Чите суд рассмотрит дело 27-летней местной жительницы, избившей посетительницу ночного клуба и откусившей часть ее губы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в ночь на 7 апреля обвиняемая в клубе поссорилась с девушкой из-за занятого места. Она стала хватать потерпевшую за волосы, избила и откусила ей часть нижней губы. В прокуратуре отметили, что у пострадавший остался рубец на лице, который не исчезнет со временем и для его устранения необходима косметическая операция.

Нападавшая не признала и не компенсировала вину. Она назвала свои действия самообороной. Но следователи возбудили против россиянки дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица»), которое уже передано в Центральный районный суд Читы.

Ранее стало известно, что в Пермском крае перед судом предстанет житель Александровска, который отрезал кисть правой руки сожительнице.

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      Екатерина Кашурникова
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