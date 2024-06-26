Хеер: реэкспорт швейцарского оружия в Киев сделает Берн стороной конфликта

Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил, что разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта. Об этом он написал в своей статье для газеты Blick.

«Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом», — заявил он.

Хеер считает, что правительство Швейцарии превратилось в проводника интересов Украины, несмотря на огромный потенциал Берна в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом.

Ранее Die Weltwoche сообщил, что комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии представила законопроект, который разрешает непрямые поставки оружия на Украину. Авторы материала отметили, что законопроект был принят с небольшим перевесом.