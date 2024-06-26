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13:32, 26 июня 2024Наука и техника

Обнаружен способ снизить риск развития диабета

The Lancet: избегание света ночью снижает риск диабета второго типа

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Ученые Университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что избегание яркого света в ночное время может снизить риск развития диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Специалисты проанализировали данные примерно 85 тысяч человек, которые охватывают 13 миллионов часов записей с датчиков освещенности. Участники, не имеющие диабета второго типа, носили устройства на запястьях круглые сутки в течение одной недели. Затем их состояние отслеживалось в течение последующих девяти лет.

Оказалось, что между воздействием света и риском развития диабета второго типа наблюдалась значительная связь. Диабет представляет собой хроническое заболевание, которое развивается годами и связано с факторами образа жизни, такими как малоподвижность и ожирение. Воздействие яркого света в ночное время может нарушить циркадные ритмы, что влияет на секрецию инсулина и метаболизм глюкозы.

Высокий риск диабета, связанный с воздействием света в ночное время (с 12:30 до 6:00 утра), не зависел от уровня освещенности днем. Исследователи учитывали также другие факторы, связанные с диабетом второго типа, такие как образ жизни, режим сна, сменная работа, диета и психическое здоровье. Несмотря на эти факторы, увеличенное количество света в ночное время оставалось сильным предиктором развития диабета.

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      Александр Еникеев
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