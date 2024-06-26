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11:38, 26 июня 2024Экономика

Спрогнозирован резкий рост нефтегазовых доходов России

Reuters: в июне доходы России от продажи нефти и газа вырастут в 1,5 раза

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Нефтегазовые доходы России резко вырастут в июне. Аналитики Reuters спрогнозировали, что в первый месяц лета они увеличатся в 1,5 раза в годовом выражении, до 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов).

Для сравнения, в мае от продажи нефти и газа РФ получила 794 миллиарда рублей, а в июне прошлого года такие доходы бюджета составили только 529 миллиардов. Данные по бюджету за июнь будут опубликованы Минфином 3 июля.

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9 января 2024

На 2024 год кабмин РФ заложил в бюджет нефтегазовые доходы в размере 10,7 триллиона рублей, что на 21 процентов превышает показатель прошлого года. Тогда из-за падения цен на нефть и снижения объема экспорта такие доходы российского бюджета снизились на 24 процента.

Ранее в Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов бюджета по итогам января-мая 2024 года на 73,5 процента. По предварительной оценке ведомства, за первые пять месяцев показатель увеличился до 4,95 триллиона рублей. В министерстве связали подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на российское сырье.

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