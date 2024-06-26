Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:58, 26 июня 2024Силовые структуры

Стало известно о махинациях арестованного главы «Уральских заводов»

Стало известно, что глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции

Фото: Unsplash

Арестованный глава «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» 24 июня. Мусину вменяют статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет под стражей до 17 августа.

Как уточнили следователи, обвиняемый похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

Ранее Басманный суд Москвы признал виновным бывшего офицера продовольственного управления Минобороны РФ Александра Пожидаева за участие в коррупционной схеме.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые поговорил по телефону с главой Пентагона. О чем министр обороны России предупредил Остина?

      Рогов рассказал о побеге нового командующего ВСУ из Мариуполя

      Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления для летнего отдыха

      На продажу выставлен дом из лучшего сериала всех времен

      Телеведущая снялась в бикини на Ибице

      Названо условие сделки по освобождению Ассанжа

      Медсестра похудела на 30 килограммов за восемь месяцев и ушла в порно

      Индийские снаряды обнаружили на вооружении ВСУ

      Швейцарии предрекли позор из-за решения по Украине

      Переспавшая с 200 мужчинами за год порноактриса озвучила требования к будущему избраннику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше