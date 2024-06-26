Стало известно о махинациях арестованного главы «Уральских заводов»

Стало известно, что глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции

Арестованный глава «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» 24 июня. Мусину вменяют статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет под стражей до 17 августа.

Как уточнили следователи, обвиняемый похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

Ранее Басманный суд Москвы признал виновным бывшего офицера продовольственного управления Минобороны РФ Александра Пожидаева за участие в коррупционной схеме.